SORRENTO (rgl) – Un’ombra si aggirava tra le strade di Sorrento, colpendo in pochi minuti corrieri e autisti di Ncc. Borse, portafogli e smartphone lasciati incustoditi sparivano con una precisione inquietante, tanto da far pensare a un’unica mano dietro la lunga scia di furti che ha allarmato la città nel cuore dell’estate. Ad agosto erano stati segnalati ben otto episodi, quasi tutti nella zona centrale. Nel mirino i veicoli dei corrieri che effettuano consegne ai negozi e quelli degli autisti a noleggio con conducente. Le indagini dei carabinieri della compagnia e della stazione di Sorrento hanno confermato uno schema ricorrente: il ladro arrivava in penisola con i mezzi pubblici, colpiva rapidamente e poi si dileguava prendendo lo stesso treno o autobus. La svolta è arrivata dopo due furti avvenuti il 22 e il 23 agosto, che hanno permesso ai militari di stringere il cerchio e ricostruire gli spostamenti del sospetto. Il 42enne Salvatore N., residente a Torre Annunziata, è stato fermato all’alba, poco dopo l’ennesimo colpo. La vittima, un autista Ncc, aveva denunciato il furto del proprio borsello con carte di credito: mentre era in caserma, dal suo conto partivano prelievi sospetti. Una pattuglia ha raggiunto in pochi minuti l’Atm di corso Italia e ha intercettato l’uomo poco distante. Durante la perquisizione, il 42enne oplontino è stato trovato in possesso di cinque carte appena rubate, 900 euro in contanti che lui stesso ha ammesso di aver prelevato, un coltello e una chiavetta per estrarre sim dagli smartphone. Arrestato in flagranza per l’ultimo episodio, dovrà rispondere di furto e utilizzo fraudolento di carte di credito. Intanto, le indagini proseguono per collegarlo agli altri colpi messi a segno nelle scorse settimane. Il denaro recuperato è stato già restituito al legittimo proprietario, ma resta alta l’attenzione in città: i carabinieri hanno intensificato i controlli e continuano a passare al setaccio le immagini della videosorveglianza per individuare eventuali complici.