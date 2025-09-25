BENEVENTO (rgl) – Fine della fuga per un 27enne di origini romene, arrestato nella tarda serata di ieri a Paolisi, nel Beneventano, dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico. L’uomo, residente nel Casertano e già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Le ricerche dei militari, mirate e capillari, hanno portato all’individuazione e al blocco del giovane, che dovrà ora scontare una pena definitiva di 4 anni e 7 mesi di reclusione. La condanna riguarda diversi reati commessi negli ultimi anni nei comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Maddaloni e Valle di Maddaloni: furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.