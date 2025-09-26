venerdì, Settembre 26, 2025
Furto a Pompei: arrestato 31enne sorpreso a rubare scooter e bici

Redazione GL
POMPEI – Questa notte a Pompei la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne del luogo, con precedenti, per furto in abitazione. L’intervento è scattato nella serata di ieri in via Lepanto, su segnalazione della Centrale Operativa, quando un residente ha sorpreso due persone mentre asportavano uno scooter e una bicicletta dal suo garage. Gli agenti del commissariato di Pompei, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato la refurtiva abbandonata sulla strada e hanno raccolto le testimonianze dei vicini, che avevano tentato senza successo di bloccare i malviventi. Poco distante, la Polizia ha rintracciato e identificato uno dei sospetti, il 31enne, arrestandolo sul posto. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per identificare il complice ancora in fuga.

