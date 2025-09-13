sabato, Settembre 13, 2025
Furto di corrente da 1500 euro, carabinieri denunciano 38enne in Irpinia

CampaniaAvellinoCronaca
MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un allaccio abusivo alla rete elettrica da 1.500 euro scoperto dai carabinieri della locale stazione ha portato alla denuncia di un 38enne di origine rumena. I militari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire le varie forme di illegalità diffusa, hanno operato insieme ai tecnici dell’Enel, accertando che l’uomo aveva manomesso il contatore della propria abitazione. L’azione illegale, che consentiva all’indagato di usufruire dell’energia elettrica senza alcun contratto, configura il reato di furto aggravato.

