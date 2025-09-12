AVELLINO (rgl) – Giocattoli contraffatti spacciati per originali e destinati ai più piccoli: è quanto hanno scoperto i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, che nella giornata di ieri hanno sequestrato a Montella 1478 prodotti per bambini riportanti il marchio “Disney”, ma in realtà falsi e di scarsa qualità. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli condotti quotidianamente dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino per contrastare la criminalità economico-finanziaria, salvaguardare la correttezza del mercato e tutelare i consumatori da merci pericolose o illegali. La merce, già pronta per la vendita a prezzi concorrenziali, è stata intercettata prima di raggiungere le famiglie. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino con le accuse di commercio di prodotti con segni distintivi falsi e ricettazione.