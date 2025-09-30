GIUGLIANO (rgl) – Si nascondeva nell’armadio della sorella per sfuggire alla giustizia, ma i carabinieri lo hanno stanato e arrestato. Così si è conclusa la fuga di C. P. P., 23enne di Giugliano in Campania, destinatario di un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli che aveva disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il conseguente trasferimento in carcere per scontare due anni di pena per truffa e altri reati. Il giovane si era reso irreperibile dallo scorso 20 agosto, data in cui era scattata la misura. Da quel momento, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato una serrata attività investigativa che, ieri pomeriggio, ha portato a stringere il cerchio attorno a lui. Il blitz è scattato nell’abitazione della madre del 23enne: durante la perquisizione, l’uomo non si è fatto trovare. I militari, però, hanno deciso di approfondire i controlli e in pochi minuti hanno scoperto il nascondiglio: il giovane si era rintanato all’interno dell’armadio della camera da letto della sorella, sperando di sfuggire alle ricerche. Una volta individuato, è stato arrestato e trasferito in carcere.