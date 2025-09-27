sabato, Settembre 27, 2025
Ambiente e SaluteCampaniaNapoli
GIUGLIANO (rgl) – Un’officina abusiva trasformata in una discarica a cielo aperto nel cuore di Varcaturo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania insieme ai colleghi forestali di Pozzuoli durante un servizio straordinario nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”. A finire nei guai un 60enne del posto, che gestiva senza alcuna autorizzazione un’officina meccanica e carrozzeria ricavata nel proprio garage. Nei controlli, i militari hanno trovato un’area di circa 750 metri quadrati colma di rifiuti di vario genere, anche pericolosi: tra questi, una moto d’acqua in disuso, un’auto in riparazione e ben sei veicoli abbandonati con all’interno altri scarti. L’intera zona è stata sequestrata e i rifiuti saranno smaltiti tramite l’isola ecologica. Per l’uomo è scattata una denuncia e una sanzione amministrativa di 9.500 euro.

