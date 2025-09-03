mercoledì, Settembre 3, 2025
Gragnano, slot fuorilegge e gioco d'azzardo: 7 persone nei guai e 143mila euro di sanzioni

GRAGNANO (rgl) – Un duro colpo al gioco d’azzardo illegale è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza a Gragnano. Ventidue militari, impegnati in dieci controlli mirati in bar e circoli privati, hanno scoperto e sequestrato 20 apparecchi da intrattenimento privi delle necessarie autorizzazioni, non collegati alla rete dei Monopoli di Stato. L’operazione ha portato a sanzioni per 143mila euro e a diverse denunce. Le attività, condotte dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Castellammare di Stabia, hanno permesso di rinvenire anche somme giocate e non ancora riscosse per un totale di 9.052 euro, finite anch’esse sotto sequestro. In due locali è stata accertata la mancanza della tabella dei giochi proibiti, obbligatoria per legge, mentre in altri casi sono emerse violazioni più gravi riconducibili al gioco d’azzardo clandestino. Complessivamente, tre persone sono state denunciate per reati legati al gioco d’azzardo e alle violazioni previste dal Tulps, mentre altre quattro sono state segnalate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con pesanti sanzioni amministrative.

 

