CASERTA (rgl) – Un appartamento trasformato in roccaforte, telecamere puntate sull’ingresso e dosi già pronte sul tavolo della cucina. Così un 66enne di Aversa gestiva il suo “fortino dello spaccio” a Trentola Ducenta, fino al blitz notturno dei carabinieri. L’uomo, già nel mirino degli investigatori a seguito di un’attività info-investigativa, è stato sorpreso e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. A incastrarlo, una minicar che si è fermata davanti alla sua abitazione: il passeggero, entrato per pochi minuti nello stabile, è stato subito controllato e trovato con 2 grammi di hashish appena acquistati. A quel punto i militari hanno deciso di entrare in azione. Conoscendo le misure di sicurezza dell’appartamento – un cancello in ferro, telecamere e l’accesso all’ultimo piano – alcuni carabinieri hanno raggiunto l’abitazione passando dai tetti, sorprendendo il 66enne nella cucina mentre osservava le immagini del proprio sistema di videosorveglianza. Sul tavolo, i militari hanno rinvenuto un bilancino intriso di sostanza stupefacente, dosi già confezionate, telefoni cellulari e quasi 1300 euro euro in banconote di piccolo taglio. Altre dosi di hashish e materiale per il confezionamento erano nascosti nei cassetti della cucina, mentre 2.000 euro in contanti sono stati recuperati all’interno di un giubbino nella camera da letto. In totale, sono stati sequestrati 128 grammi di hashish suddivisi in 45 dosi e la somma complessiva di 3.198,90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sono scattati gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.