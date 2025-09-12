CASERTA (rgl) – Momenti di alta tensione ieri pomeriggio a Trentola Ducenta dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 32enne di origine egiziana, domiciliato a San Marcellino, protagonista di una fuga spericolata per le strade cittadine. L’uomo, già censurato, non si è fermato all’alt imposto dai militari durante un controllo di routine, dando il via a un inseguimento terminato in via Alberobello a San Marcellino. Qui il fuggitivo ha abbandonato il veicolo e ha tentato di dileguarsi a piedi tra le campagne, ma i carabinieri lo hanno prontamente bloccato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso all’uomo un piccolo quantitativo di hashish. Le verifiche hanno inoltre accertato che non possedeva la patente, mentre l’auto utilizzata era priva di copertura assicurativa e radiata dai pubblici registri. Il mezzo è stato sequestrato e affidato a una ditta autorizzata. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, mancata copertura assicurativa e intestazione fittizia di veicolo.