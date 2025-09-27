sabato, Settembre 27, 2025
TORRE DEL GRECO (rgl) – Notte di controlli straordinari a Torre del Greco. I carabinieri della locale compagnia, affiancati dai militari del Reggimento Campania e dalle unità cinofile di Sarno, hanno dato vita a una vasta operazione di monitoraggio del territorio che ha portato a perquisizioni, sequestri e un arresto in flagranza. In manette è finito il 58enne Giorgio S. M., già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva stupefacente nella propria abitazione. All’interno, i militari hanno rinvenuto oltre 37 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento delle dosi e più di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nello stesso contesto operativo, altre persone sono state segnalate o denunciate per detenzione di droga, sia a fini di spaccio che per uso personale, con il sequestro di hashish, marijuana e bilancini di precisione. Particolarmente inquietante il ritrovamento, durante un controllo stradale, di un tirapugni modificato con una lama a scatto da 9 centimetri: un’arma proibita e potenzialmente letale, in grado di combinare l’impatto devastante del tirapugni con la pericolosità di un coltello occulto. L’arma era in possesso di un 23enne ed è stata immediatamente sequestrata. Complessivamente i carabinieri hanno controllato 52 persone e 41 veicoli, eseguito 7 perquisizioni e verificato la presenza di 8 uomini sottoposti a misure restrittive.

