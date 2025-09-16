ROCCARAINOLA (rgl) – Un viaggio tra creatività, memoria e identità culturale. Roccarainola si prepara ad accogliere l’ottava edizione de “I Colori di Roccarainola”, la rassegna artistica che dal 2001 celebra il dialogo tra arte e territorio. Organizzata dal Polo Museale “Luigi D’Avanzo” in collaborazione con il Comune, l’edizione 2025 promette di essere la più ricca e innovativa di sempre. Dopo la sospensione di quasi vent’anni e la rinascita nel 2021, la manifestazione ha consolidato il suo ruolo di vetrina culturale grazie al sostegno del sindaco Peppe Russo e del presidente del consiglio comunale Giovanni Sirignano. Dal 2022, i premi dedicati ai maestri Camillo Capolongo e Vincenzo De Simone hanno reso l’evento un tributo alla memoria di due protagonisti dell’arte contemporanea. Quest’anno la formula cambia: tema libero per gli artisti, due giornate in piazze diverse – il 20 settembre in piazza Sant’Agnello e il 27 in piazza San Giovanni – e una mostra conclusiva dal 20 al 30 settembre presso l’ex Chiesa di Santa Maria delle Grazie, oggi Museo Multimediale. Una giuria presieduta dal critico d’arte Pasquale Lettieri premierà i lavori più meritevoli, destinati a entrare nella collezione permanente del Palazzo Baronale. La direzione artistica è affidata al Maestro Federico Natale, affiancato da Federica De Simone. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di artisti campani affermati e giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.