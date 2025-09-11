MARZANO DI NOLA (rgl) – Marzano di Nola si prepara a profumare di nocciole e tradizione. Sabato 27 settembre, dalle 19, il borgo irpino accenderà i suoi forni e trasformerà il centro storico in un laboratorio del gusto per la XIX edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, la festa che celebra l’anima agricola del territorio, la sua identità e i sapori di una volta. Organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio della Provincia di Avellino, l’evento porterà tra le vie del borgo degustazioni, spettacoli folkloristici, artigianato, artisti di strada e mostre culturali. “È una festa che racconta la nostra storia e i nostri sapori”, spiegano gli organizzatori. “Ogni cortile diventa un punto di incontro: forni accesi per cuocere pane e dolci con le nocciole locali, degustazioni della mortarella e momenti di socialità che tengono viva la nostra identità”. Quest’anno la sagra assume un significato speciale: a settembre 2025 la Regione Campania ha iscritto “La coltura della nocciola di Marzano di Nola” nell’Inventario del Patrimonio Culturale Campano (Ipic). “Un riconoscimento che premia anni di impegno per valorizzare la cultura del nocciolo, in un momento difficile per la produzione”, ha commentato il sindaco Franco Addeo. Il traguardo sarà al centro di un convegno in programma venerdì 26 settembre presso il Comune, nell’ambito del progetto “Terre Antiche del Nocciolo”. Oltre alla regina del territorio, la nocciola, i visitatori potranno assaporare piatti della cucina contadina: polpette di patate, pane con il lardo, soffritto e altre prelibatezze tipiche. Non mancheranno spettacoli folkloristici, musica popolare, esposizioni artigianali e il fascino dei forni tradizionali accesi nei vicoli del centro.

INFO UTILI – L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti. Parcheggi disponibili gratuitamente. Come arrivare: Marzano di Nola si trova a 5 km da Nola, 32 km da Avellino, 35 km da Napoli. Facilmente raggiungibile in auto dall’A16 Napoli-Bari (uscita Nola) e dall’A30 Caserta-Salerno.