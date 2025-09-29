lunedì, Settembre 29, 2025
Tramonti, 260 grammi di droga e 66mila euro in casa: arrestato 40enne

Redazione GL
SALERNO (rgl) – Un normale controllo si è trasformato in un’operazione ad alto impatto per la lotta allo spaccio in Costiera Amalfitana. A Tramonti, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia di Amalfi hanno arrestato Daniele N., sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di una somma di denaro che lascia pochi dubbi sulla sua provenienza. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante una perquisizione veicolare e successivamente domiciliare, l’uomo è stato trovato con 260 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e con 66.000 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato trasferito presso le strutture competenti in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

