NAPOLI (rgl) – “Altro che merito, altro che trasparenza”. Con queste parole la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà accende la miccia della polemica su presunti incarichi retribuiti a peso d’oro concessi ad avvocati-candidati in piena campagna elettorale. Nel mirino c’è Ciro Buonajuto, sindaco dimissionario per correre alle prossime regionali nella lista di Italia Viva. Secondo quanto denunciato da Muscarà, l’ex primo cittadino avrebbe ricevuto da Eav – l’Ente Autonomo Volturno – due incarichi professionali, firmati l’8 luglio e il 16 settembre 2025, rispettivamente da 14.317 e 13.395 euro, per contenziosi di lavoro. A questi si aggiungerebbe un ulteriore contratto dall’Asl Napoli 2. Totale: oltre 30mila euro a carico delle casse pubbliche. “Un operatore socio-sanitario deve superare un concorso, lavorare turni massacranti e guadagna appena 1.200 euro al mese – incalza Muscarà – qui invece basta la tessera giusta e l’amico giusto: tre stipendi in pochi giorni, tutti pubblici. È scandaloso”. La consigliera punta il dito non solo contro il beneficiario, ma soprattutto contro chi concede: “Chi si candida dovrebbe avere la dignità di dire no. E gli enti pubblici hanno il dovere morale di non distribuire incarichi a chi è in piena campagna elettorale”. L’attacco politico è durissimo: “Questa non è politica, ma mestiere di opportunisti. Si scappa dalle responsabilità per inseguire poltrone, lasciando macerie e caricando i costi sulle spalle dei più deboli”. Muscarà ha annunciato anche una richiesta di accesso agli atti nei confronti di Gori e Sma: “Ci auguriamo che non emergano altri incarichi, perché la vicenda sarebbe ancora più grave”. Immediata la replica di Eav. Il presidente Umberto De Gregorio, pur rivendicando “la correttezza formale e sostanziale degli atti”, ha annunciato la revoca degli incarichi conferiti a Buonajuto: “Nessun incarico sarà affidato a chi si candida alle prossime elezioni regionali, né a consiglieri regionali in carica, di qualunque colore politico. È la prassi che seguiamo da dieci anni”.