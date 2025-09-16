CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Una tragedia sulla via del ritorno: quattro suore missionarie, tra cui un’italiana, hanno perso la vita in Tanzania in un terribile incidente stradale. È successo ieri sera nei pressi della missione di Mwanza, dove le religiose avevano appena concluso la loro attività pastorale e stavano per rientrare in Italia. A bordo del mezzo viaggiavano suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini e l’autista, Bonifasi. Nessuno di loro è sopravvissuto all’impatto con un camion. Un’ultima religiosa, suor Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La comunità ecclesiale e civile è sotto shock, in particolare Castellammare di Stabia, città natale di suor Maria Nerina De Simone. Il sindaco Luigi Vicinanza ha espresso il cordoglio a nome di tutta la cittadinanza: «Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa di suor Maria Nerina. Alla Congregazione delle Carmelitane, alla comunità scolastica di via Cicerone e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata va il nostro pensiero in questo momento così doloroso». Le suore stavano raggiungendo l’aeroporto per il rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), sede della congregazione. La loro missione, vissuta all’insegna della fede e della solidarietà, si è spezzata improvvisamente sulla strada, lasciando dietro di sé dolore e sgomento ma anche l’eredità luminosa della loro testimonianza.