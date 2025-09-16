AVELLINO (rgl) – Un ponteggio che cede, un operaio ferito e una catena di responsabilità che porta dritta in procura. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Montefalcione in merito all’infortunio sul lavoro che il 4 settembre scorso ha visto protagonista un 50enne in un cantiere edile di Candida. Dopo approfonditi accertamenti e riscontri documentali, i militari hanno deferito in stato di libertà due persone, entrambe residenti in Irpinia: il titolare della ditta appaltatrice, anche responsabile del cantiere, e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Secondo quanto ricostruito, sarebbero state proprio le condotte omissive dei due a determinare il grave incidente, causato dal crollo di un ponteggio mobile durante le attività. Sul posto, subito dopo l’infortunio, erano intervenuti anche personale della Asl e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno collaborato con i carabinieri nel raccogliere gli elementi necessari a definire le responsabilità.