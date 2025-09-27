sabato, Settembre 27, 2025
GIUGLIANO (rgl) – Inseguimento nella notte e colluttazione violenta a Giugliano in Campania. I carabinieri della sezione radiomobile hanno notato due uomini a bordo di un furgone sospetto e, al momento dell’Alt, i due hanno tentato la fuga nelle campagne limitrofe. L’inseguimento si è concluso con una colluttazione particolarmente dura: il 45enne, di origine ghanese, ha cercato di divincolarsi colpendo i militari con calci, pugni e persino morsi. Uno dei carabinieri ha riportato la frattura di un dito e diverse ferite, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli”. Nel cassone del furgone i militari hanno rinvenuto due motociclette di grossa cilindrata, rubate poche ore prima e già restituite ai legittimi proprietari. Il 47enne, anch’egli di origine ghanese, è stato sottoposto a fermo per ricettazione e condotto in carcere, mentre il 45enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.

