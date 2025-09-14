CASERTA (rgl) – Un inseguimento a tutta velocità tra le strade di Trentola Ducenta e San Marcellino ha tenuto col fiato sospeso passanti e residenti nella serata di ieri. Protagonista un 24enne di origine albanese, domiciliato a Frignano, che insieme a due complici non identificati ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. Tutto è iniziato in via Nuziale Sant’Antonio, quando la Fiat Punto con a bordo i tre uomini non si è fermata all’alt intimato dalla pattuglia. Ne è nato un rocambolesco inseguimento terminato in via Francesco De Sanctis, a San Marcellino, dove l’auto è finita contro una vettura in sosta. I tre hanno abbandonato il mezzo ormai inutilizzabile e si sono dati alla fuga a piedi. Uno solo, il 24enne, è stato raggiunto e bloccato dai militari dopo pochi metri, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi. Dai controlli successivi è emerso che il giovane non era in possesso di patente e che la Fiat Punto era priva di assicurazione. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e circolazione senza copertura assicurativa. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.