AVELLINO (rgl) – Quando la sicurezza diventa luce. In occasione della giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che ricorre oggi in concomitanza con la giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino accende i riflettori – in tutti i sensi – sull’importanza di garantire cure sicure, soprattutto a tutela di neonati e bambini, protagonisti dell’edizione 2025. Questa sera, i due presidi dell’azienda – la città ospedaliera di Avellino e il plesso “Landolfi” di Solofra – saranno illuminati di arancione, colore simbolo della giornata, per richiamare l’attenzione sul valore universale della sicurezza delle cure. Un impegno che l’ospedale irpino porta avanti ogni giorno con protocolli, percorsi assistenziali strutturati, buone pratiche cliniche e formazione continua del personale. A raccontarlo è un numero speciale del web magazine aziendale “ContrAppunti”, interamente dedicato al tema, che approfondisce le azioni messe in campo per proteggere i più piccoli e le loro madri: un percorso nascita che parte dalla fase preconcezionale e accompagna la crescita del bambino fino all’età pediatrica.