AVELLINO (rgl) – Un uomo di 66 anni, residente a Caposele, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio boschivo doloso. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai carabinieri del gruppo Forestale di Avellino e della compagnia di Montella, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. L’episodio risale al 2 agosto scorso, quando un incendio ha interessato un’area di circa un ettaro in località Buoninventre, tra terreni incolti e zone parzialmente boscate. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe lanciato un innesco incendiario dalla propria autovettura mentre percorreva una strada comunale. Il gesto, ritenuto doloso dagli inquirenti, ha provocato un rogo che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lioni e della Sma Campania di Conza. Grazie alla tempestività dei soccorsi, le fiamme sono state contenute prima che potessero estendersi ulteriormente o minacciare abitazioni e aree protette. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per l’emissione dell’ordinanza cautelare da parte del gip, su richiesta della Procura.