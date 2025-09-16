PORTO SAN GIORGIO (rgl) – Un trionfo storico e carico di emozione quello di Katia Buchicchio, incoronata Miss Italia 2025 sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. La diciottenne lucana, originaria di Anzi (Potenza), ha conquistato la giuria dell’86esima edizione del concorso, seguita in diretta in eurovisione su RTV San Marino, Rayplay e Media DAB, con la sua bellezza autentica e il fascino discreto. Alta 1,75 e iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Katia non è solo una giovane donna dal fisico mozzafiato: coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’eredità delle nonne e delle zie, simbolo della cultura della sua terra. La vincitrice ha dedicato il successo al padre Antonio, definito “il mio manager” per averla accompagnata in tutte le selezioni.

“Sono orgogliosa di rappresentare la mia Regione e continuerò gli studi, portando avanti questo titolo con responsabilità e dedizione”, ha dichiarato Katia dopo la vittoria. Sul podio, insieme a lei, Miss Umbria Fanny Tardioli e Miss Marche Asia Campanelli.La vittoria di Katia segna un traguardo storico: per la prima volta la Basilicata conquista la fascia di Miss Italia, un risultato che riempie di orgoglio la regione. Il Lazio rimane la regione più premiata con 13 miss, seguito da Lombardia e Sicilia con 11, mentre altre regioni come Molise e Valle d’Aosta non hanno mai visto una propria rappresentante vincere il titolo. La serata, presentata da Nunzia De Girolamo, ha visto alternarsi sul palco ospiti di rilievo, tra cui Guè con Shablo, Tormento e Joshua, Rkomi, Serhat e l’icona pop Senhit. Ad accompagnare lo spettacolo, le esibizioni dei maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen. Soddisfatta la patron Patrizia Mirigliani: “Sono felicissima, è una vittoria di tutti noi, segna anche il ritorno in tv del concorso”.