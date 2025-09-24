mercoledì, Settembre 24, 2025
AVELLINO (rgl) – Un secolo dopo la sua nascita, Avellino si prepara a rendere omaggio ad Antonio Ammaturo, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Capo della Squadra Mobile di Napoli, ucciso insieme al suo collaboratore Pasquale Paola il 15 luglio 1982 in un agguato terroristico delle Brigate Rosse. Per celebrare il suo coraggio e il suo esempio, il Questore di Avellino Pasquale Picone ha organizzato un momento di riflessione e memoria che si terrà giovedì 26 settembre, alle ore 10, presso il Polo Giovani della Diocesi di Avellino. Il convegno, dal titolo emblematico “La verità ad ogni costo”, vedrà la partecipazione del Prefetto della provincia di Avellino, Rossana Riflesso, delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre che di circa 130 studenti irpini accompagnati da docenti e dirigenti scolastici, coordinati dall’Ufficio Scolastico Provinciale guidato da Fiorella Pagliuca. Il dibattito sarà arricchito da voci autorevoli: il procuratore capo della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il presidente della Camera Penale irpina Gaetano Aufiero, il prefetto in quiescenza ed ex sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo De Stefano e il giornalista Carlo Lucarelli. A moderare l’incontro sarà il giornalista Generoso Picone. Momento di grande intensità emotiva sarà l’intervento delle figlie di Antonio Ammaturo, Gilda e Graziella, che offriranno una testimonianza personale di memoria e riflessione. Ad arricchire l’iniziativa, anche una mostra dedicata alla figura di Ammaturo, allestita dagli studenti del liceo classico Convitto Nazionale “Colletta” di Avellino. Un lavoro nato da un percorso didattico in collaborazione con l’associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino, che ripercorre la storia professionale e umana di un servitore dello Stato rimasto simbolo di dedizione e sacrificio.

