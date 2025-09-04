giovedì, Settembre 4, 2025
CASERTA (alads) – Nel cuore della “Terra dei Fuochi”, dove l’ombra dell’illegalità si insinua tra capannoni anonimi e silenzi industriali, le Fiamme Gialle hanno acceso un faro su un opificio fantasma. A Lusciano un’azienda calzaturiera operava nell’oscurità più totale: senza autorizzazioni, senza rispetto delle norme ambientali, e con manodopera in nero. Il blitz del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha portato alla luce un laboratorio abusivo per la produzione di calzature, completamente sconosciuto al Fisco. All’interno, due lavoratori privi di contratto operavano tra solventi chimici e scarti di pellame, in un ambiente privo di qualsiasi tutela. Il titolare dell’impresa, oltre a non possedere le autorizzazioni per l’emissione in atmosfera dei fumi derivanti dalla lavorazione dei materiali, non rispettava le normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Come se non bastasse, percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione, mentre gestiva l’attività in piena operatività. L’intera struttura di circa 200 metri quadrati è stata sequestrata dai militari di Aversa, insieme a centinaia di paia di scarpe pronte per la vendita, macchinari industriali, contenitori di colla e solventi, e oltre 150 chili di rifiuti speciali. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per gestione illecita di rifiuti, emissioni non autorizzate e truffa ai danni dello Stato. La sua posizione è ora al vaglio degli Uffici Ispettivi del Lavoro e dell’Inps, per il recupero delle somme percepite indebitamente e per le violazioni in materia di lavoro subordinato. Contestualmente, è stato avviato il recupero fiscale delle imposte evase. L’operazione si inserisce nel piano di potenziamento voluto dalla Prefettura di Caserta per contrastare lo sversamento illegale di rifiuti nella “Terra dei Fuochi”, territorio già martoriato da anni di inquinamento ambientale.

