AVELLINO (rgl) – Una serata di controlli straordinari nel corso della movida del sabato ad Avellino. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, affiancati dai colleghi della stazione locale, hanno passato al setaccio diversi locali pubblici nei punti più frequentati dai giovani del capoluogo. L’operazione ha portato alla chiusura immediata di un esercizio, dove sono emerse gravi irregolarità nella gestione del personale e nella sicurezza sul lavoro. In particolare, i militari hanno riscontrato l’impiego di una lavoratrice senza un regolare contratto, circostanza che ha comportato la sospensione dell’attività. Alle violazioni in materia di lavoro si sono aggiunte mancanze altrettanto rilevanti: l’assenza del documento di valutazione dei rischi, la mancata autorizzazione per l’uso degli impianti di videosorveglianza, l’omessa formazione del personale e l’assenza delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti. Un quadro che ha portato a sanzioni per circa 25mila euro.