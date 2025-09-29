lunedì, Settembre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza, locale chiuso e 25mila euro di sanzioni ad Avellino

CampaniaAvellinoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

AVELLINO (rgl) – Una serata di controlli straordinari nel corso della movida del sabato ad Avellino. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, affiancati dai colleghi della stazione locale, hanno passato al setaccio diversi locali pubblici nei punti più frequentati dai giovani del capoluogo. L’operazione ha portato alla chiusura immediata di un esercizio, dove sono emerse gravi irregolarità nella gestione del personale e nella sicurezza sul lavoro. In particolare, i militari hanno riscontrato l’impiego di una lavoratrice senza un regolare contratto, circostanza che ha comportato la sospensione dell’attività. Alle violazioni in materia di lavoro si sono aggiunte mancanze altrettanto rilevanti: l’assenza del documento di valutazione dei rischi, la mancata autorizzazione per l’uso degli impianti di videosorveglianza, l’omessa formazione del personale e l’assenza delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti. Un quadro che ha portato a sanzioni per circa 25mila euro.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Dramma ad Afragola: donna morì tra le fiamme, il figlio finisce in carcere
Next article
Mondragone, inseguimento nella notte: 19enne e 16enne bloccati con droga e contanti
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com