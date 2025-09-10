NAPOLI (rgl) – “Un regalo di fine legislatura per cavatori e costruttori a discapito del territorio, della tutela ambientale e della salute dei cittadini”. Con queste parole Legambiente Campania attacca duramente il Disegno di Legge della Giunta Regionale dal titolo “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale numero 54/1985”. Il provvedimento, dopo un percorso travagliato e diverse battute d’arresto, è approdato in Commissione Urbanistica con un cronoprogramma serrato, volto a consentirne l’approvazione definitiva prima delle prossime elezioni. Secondo l’associazione ambientalista, il testo favorisce apertamente gli interessi dei cavatori e delle imprese edilizie, sacrificando principi fondamentali di tutela ambientale e salute pubblica. Nel mirino, soprattutto, la possibilità di prelevare sabbia dai corsi d’acqua con la motivazione della sicurezza idraulica, salvo poi destinarla alla commercializzazione. Una scelta che, per Legambiente, rappresenta “un attentato alla già precaria salute dei fiumi” e un ulteriore danno per le coste campane, già pesantemente segnate dall’erosione dovuta al mancato apporto naturale di sedimenti. “Il paradosso – si legge nella nota – è che, dopo aver sottratto sabbia ai fiumi, ci si trova costretti a investire milioni di euro in opere artificiali per difendere le spiagge, snaturandone la bellezza e aggravando i costi per la collettività”. Critiche pesanti anche sul fronte delle cave: il Disegno di Legge aprirebbe, senza una reale valutazione dei fabbisogni, a nuove estrazioni di calcare nonostante il Piano Regionale delle Attività Estrattive preveda già un limite di oltre 14 milioni di tonnellate annue. Legambiente annuncia di aver presentato osservazioni ufficiali, chiedendo una revisione radicale del testo per bilanciare le eventuali esigenze produttive con quelle inderogabili di tutela ambientale. “Il Consiglio e la Giunta regionale – conclude l’associazione – hanno il dovere di rispettare i principi di imparzialità, trasparenza ed economicità. Chiediamo a Comuni, comitati e associazioni di unirsi a questa battaglia per difendere i nostri fiumi, le nostre coste e la salute dei cittadini”.