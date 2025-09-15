lunedì, Settembre 15, 2025
Intossicazione alimentare in un ristorante: dieci clienti in ospedale, locale sequestrato

CampaniaNapoliCronaca
POZZUOLI (rgl) – Una serata al ristorante si è trasformata in un incubo per un gruppo di avventori a Licola, dove dieci clienti sono finiti in ospedale dopo aver accusato sintomi di intossicazione alimentare. L’allarme è scattato ieri sera, quando diverse chiamate hanno segnalato malori sospetti tra i commensali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, i militari del Nas e personale dell’Asl, che hanno immediatamente avviato i controlli. Le verifiche hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale: il titolare è stato denunciato e il ristorante sottoposto a sequestro. Questa mattina gli accertamenti sono proseguiti per individuare con precisione le cause della contaminazione. Nel frattempo, uno dei dieci clienti intossicati è ancora ricoverato in osservazione, anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni.

