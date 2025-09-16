martedì, Settembre 16, 2025
Lite degenera in sparatoria tra i tavolini di un bar: 37enne in manette in Irpinia

CampaniaAvellinoCronaca
AVELLINO (rgl) – Una lite che poteva trasformarsi in tragedia. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Mirabella Eclano, dove un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha esploso alcuni colpi di pistola all’esterno di un locale pubblico, tra i tavolini affollati di clienti. Solo la fatalità ha evitato che i proiettili raggiungessero il suo conoscente, bersaglio designato della sparatoria. Dopo aver seminato il panico, l’uomo si è dato alla fuga. Immediata la reazione dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che, con quattro equipaggi, hanno avviato una caccia all’uomo conclusasi poco dopo con il rintraccio del 37enne. Condotto presso il presidio dell’Arma, è stato poi trasferito nella casa circondariale di Benevento, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.

