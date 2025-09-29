NAPOLI (rgl) – Una lite degenerata in violenza, un figlio che si scaglia contro la madre anziana, una corsa disperata in ospedale. È questo lo scenario drammatico che si è consumato questa mattina in via Confalone, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne napoletano con l’accusa di tentato omicidio. Gli agenti del commissariato Arenella sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava la presenza di una donna in gravi condizioni all’interno di un appartamento. Giunti sul posto, hanno trovato in strada il 40enne in evidente stato di agitazione. L’uomo, riferendo che la madre si trovava in casa, ha condotto gli operatori all’interno dell’abitazione, dove la scena è apparsa subito drammatica: la donna giaceva riversa a terra in camera da letto, soccorsa dalla badante che aveva dato l’allarme. La vittima, immediatamente trasportata in codice rosso al Cardarelli, presentava diverse lesioni e traumi. Nonostante la gravità delle ferite, non è in pericolo di vita. Agli agenti ha raccontato di essere stata picchiata dal figlio al culmine di una violenta lite. Il 40enne è stato arrestato dagli uomini della Polizia, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti.