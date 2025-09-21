CASERTA (rgl) – Lite furibonda a Cervino: un banale diverbio si è trasformato in un violento pestaggio, culminato con il ricovero d’urgenza di un uomo in ospedale. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, in via Toniolo, dove due residenti hanno iniziato a discutere animatamente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112, poco prima delle 12 un 43enne del posto ha aggredito con calci e pugni un 52enne pensionato, anch’egli di Cervino. La vittima, colpita ripetutamente, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Nonostante le gravi ferite, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato rapidamente identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravissime. Dell’episodio è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, che coordina gli sviluppi delle indagini.