BOSCOREALE (rgl) – È bastata una scintilla, una discussione dai contorni ancora poco chiari in una tabaccheria di via Passanti Flocco a Boscoreale, per trasformarsi in un’aggressione brutale. A Pompei un 37enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni aggravate dopo aver ridotto in gravi condizioni un uomo di 60 anni. La vicenda si è consumata in serata. All’interno della tabaccheria c’erano soltanto i due clienti quando, per motivi ancora da accertare, tra loro è nata una lite. Il più giovane, accecato dalla rabbia, ha atteso l’altro fuori dal locale e, non appena varcata la soglia, lo ha assalito con calci e pugni, colpendolo con violenza. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverata in prognosi riservata. Determinante, per la ricostruzione dei fatti, il lavoro dei carabinieri della stazione di Boscoreale che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’identificazione del responsabile è stata rapida: i militari lo hanno raggiunto presso la sua abitazione e ammanettato. Ora il 37enne si trova in carcere, in attesa di giudizio.