PAGANI (rgl)- Paura questa mattina a Pagani, dove un litigio tra due cittadini indiani ha trasformato una normale lite domestica in un vero e proprio dramma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Nocera Inferiore, tutto ha avuto inizio all’interno di un’abitazione di piazza Sant’Alfonso. Durante un’accesa discussione, un uomo di 35 anni è stato colpito con un’arma da taglio. Ferito, è riuscito a fuggire in strada, probabilmente alla ricerca di aiuto. Nel frattempo, il connazionale, in preda a un raptus, ha dato fuoco all’abitazione. Entrambi sono stati soccorsi: il 35enne ferito è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia con una prognosi di 30 giorni, mentre l’altro uomo, rimasto in casa durante l’incendio, ha riportato un’intossicazione e una prognosi di 10 giorni presso l’ospedale di Sarno. I carabinieri continuano a indagare per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo alcune indiscrezioni, alla base della lite ci sarebbero dissidi legati a un rito religioso, che avrebbero scatenato la violenza culminata nel ferimento e nell’incendio.