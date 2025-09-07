QUARTO (rgl) – Notte di terrore a Quarto, dove la tensione di una lite nata per futili motivi si è trasformata in una scena da far west. Intorno alle 2, in via I Maggio, due uomini già noti alle forze dell’ordine – un 23enne di Marano di Napoli e un 46enne del posto – sono rimasti feriti a seguito di un’aggressione culminata con colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, le vittime sarebbero state circondate da almeno tre persone con cui avevano avuto un diverbio, forse legato a questioni di viabilità. La discussione sarebbe presto degenerata fino alla colluttazione, quando uno degli aggressori ha estratto una revolver, colpendo il 23enne alla testa con il calcio della pistola prima di esplodere più colpi. Uno dei proiettili ha sfiorato la nuca del giovane, ferendolo di striscio. Dopo l’agguato, il gruppo si è dileguato rapidamente, mentre i due feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno dimesso il 23enne con 10 giorni di prognosi e il 46enne con 15. Nessuna delle lesioni è risultata grave. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, che stanno lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire agli autori. L’episodio ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a disporre un immediato rafforzamento dei controlli di polizia nell’area. La vicenda sarà al centro del prossimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.