Maddaloni, 28enne tenta il suicidio col gas: salvato dai carabinieri

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
MADDALONI (RGL) – Una notte che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un salvataggio provvidenziale. A Maddaloni, i carabinieri dell’aliquota radiomobile sono intervenuti d’urgenza nell’abitazione di un giovane di 28 anni che aveva manifestato intenti suicidari. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato il ragazzo riverso sul divano, privo di sensi, a causa dell’inalazione di gas fuoriuscito da una bombola. L’intervento tempestivo ha evitato il peggio: i carabinieri hanno subito chiuso la bombola, staccato la corrente elettrica e aperto le finestre per disperdere il gas, mettendo in sicurezza l’ambiente. Il giovane, portato all’esterno, è stato affidato alle cure del 118, già allertato dai militari. Rianimato sul posto, è stato poi trasportato all’ospedale di Caserta, dove resta ricoverato ma in condizioni stabili. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno spinto il 28enne a compiere l’estremo gesto.

