MADDALONI (rgl) – Attimi di terrore ieri a Maddaloni, nella zona del “Villaggio dei Ragazzi”, dove un uomo armato di pistola e mazza da baseball ha minacciato un gruppo di minorenni, arrivando anche a colpire uno di loro. La segnalazione al 113 ha fatto scattare l’intervento immediato della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Maddaloni hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, trovandosi davanti un 40enne di origini ucraina in evidente stato di agitazione. L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato invano di nascondere l’arma da fuoco: una pistola completa di caricatore e cartucce, subito sequestrata insieme alla mazza da baseball utilizzata poco prima per l’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il quarantenne avrebbe dapprima minacciato verbalmente i ragazzi, poi avrebbe estratto la pistola e infine colpito uno di loro con la mazza, provocandogli lesioni giudicate guaribili dai sanitari. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di scongiurare conseguenze ben più gravi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di porto abusivo di arma da fuoco, porto ingiustificato di oggetto atto a offendere, minaccia aggravata e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 40enne si trova ora agli arresti domiciliari, mentre proseguono gli accertamenti sulla provenienza dell’arma.