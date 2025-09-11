giovedì, Settembre 11, 2025
AVELLINO (rgl) – Notte di paura in Irpinia a causa del maltempo che ha flagellato il territorio con smottamenti e raffiche di vento. A Mirabella Eclano, in località Castelletto, uno smottamento ha provocato una voragine di circa 15 metri lungo via Casale, trascinando con sé un traliccio della rete elettrica. L’episodio ha causato l’interruzione della fornitura ad una abitazione della zona, rendendo necessario l’intervento urgente dei tecnici. A Venticano, invece, la forza del vento ha fatto cadere una quercia secolare, precipitata nel giardino di un residente. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno immediatamente messo in sicurezza le aree interessate, interessando gli uffici comunali competenti per il ripristino dei luoghi.

