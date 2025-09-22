SIRIGNANO (rgl) – Da tempo nel mirino delle forze dell’ordine per i suoi comportamenti violenti, ora per lui si sono spalancate le porte del carcere. I carabinieri della stazione di Baiano hanno arrestato un 40enne di Sirignano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni dell’ex moglie, è stato condannato a due anni di reclusione. Dopo le formalità di rito in caserma, i militari lo hanno accompagnato presso il carcere competente, dove dovrà scontare la pena inflitta.