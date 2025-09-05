ISCHIA (rgl) – Un angolo suggestivo di Ischia deturpato da costruzioni abusive.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato il via a un servizio straordinario contro l’abusivismo edilizio sull’isola, con particolare attenzione alle aree soggette a vincoli paesaggistici. Gli agenti del commissariato di Ischia, supportati dal personale dell’Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia Municipale, hanno effettuato controlli in località Sant’Alessandro – spiaggia degli Inglesi. Qui sono stati individuati manufatti realizzati senza autorizzazioni e in violazione delle normative urbanistiche vigenti. Dalle verifiche è emerso che i responsabili, un uomo di 65 anni e una donna di 62, entrambi residenti ad Arzano, avevano avviato lavori edili in un’area tutelata per il suo pregio paesaggistico e ambientale. La coppia è stata denunciata per aver eseguito opere non autorizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, arrecando un danno a uno degli scenari naturali più caratteristici dell’isola.