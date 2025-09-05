MARANO DI NAPOLI (rgl) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli, ritenendo compromessi la libera determinazione e l’imparzialità dell’ente. La decisione arriva dopo le verifiche che hanno evidenziato legami e condizionamenti tali da impedire un corretto esercizio delle funzioni amministrative. La gestione del Comune sarà affidata a una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi, con l’obiettivo di garantire il risanamento dell’ente e ripristinare condizioni di legalità e trasparenza. Nel corso della stessa seduta, il Governo ha approvato anche la proroga di sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di Cerva (Catanzaro), già commissariato in precedenza per motivi analoghi, al fine di consentire il completamento del percorso di risanamento.