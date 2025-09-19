MARCIANISE (rgl) – Una mattinata che si è trasformata in tragedia. A Marcianise tre persone hanno perso la vita a causa di una violenta esplosione all’interno della ditta Ecopartenope, azienda specializzata nel trattamento di rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata provocata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti durante lavori di manutenzione agli impianti. Le vittime sarebbero morte all’istante, travolte dall’onda d’urto che li ha sbalzati per diversi metri dal capannone in cui stavano operando. Tra i deceduti figura anche il titolare dell’azienda. Due altri operai sono rimasti feriti in modo lieve, mentre una quarta persona risulta ancora dispersa. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno operando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e tentare di rintracciare il lavoratore mancante. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha già avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.