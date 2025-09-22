MARIGLIANELLA (alads) – La musica e le luci della rassegna “Mariglianella cresce” hanno rischiato di lasciare spazio al sangue. Durante il concerto di sabato sera, organizzato dal comune nell’ambito dell’iniziativa culturale, due ragazzini di appena 14 anni hanno iniziato a litigare in via Napoli. Tra le urla della folla, uno dei due ha estratto un coltello a farfalla, pronto a colpire. La tragedia è stata evitata grazie alla presenza dei carabinieri, già impegnati nei servizi di ordine pubblico per l’evento: i militari sono riusciti a intervenire in tempo, bloccando e disarmando il giovanissimo. Durante la perquisizione, nelle sue tasche sono stati rinvenuti anche un coltello a serramanico e una dose di hashish. Dai primi accertamenti, non ancora del tutto confermati, sembra che l’aggressione sia nata da una sorta di sfida o scherzo tra i due ragazzini, che si conoscevano. Resta da chiarire se la lite fosse in qualche modo legata a una “prova” da immortalare e diffondere sui social. Il 14enne è stato denunciato, mentre i carabinieri stanno proseguendo le verifiche per ricostruire l’intera vicenda. La coincidenza con i festeggiamenti religiosi in onore di San Giovanni Evangelista ha reso l’episodio ancora più eclatante, scuotendo la comunità.