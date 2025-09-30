MARIGLIANELLA (rgl) – Mariglianella si ferma per dire addio a Daniele. Oggi giorno dei funerali del 17enne Daniele Ponzo, la comunità è avvolta da un dolore che non conosce parole. Il giovane, scomparso tragicamente il 25 settembre e ritrovato senza vita all’interno di un cantiere di via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, viene accompagnato nell’ultimo saluto da familiari, amici, compagni di scuola e cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Punzo-Iolo. La camera ardente, allestita prima presso la Sala del Commiato di Marigliano e poi da ieri presso la Parrocchia San Giovanni Evangelista di Mariglianella, dove oggi alle 15,30 si svolgeranno i funerali è stata meta di un commosso pellegrinaggio: tra biglietti, fiori e lumini, in tantissimi hanno lasciato un ricordo o una preghiera. “A te che portavi sempre il sorriso”, hanno scritto Anna, Susy, Jessy e Luigi. E ancora Sofi e Liz: “Sappiamo che queste parole non le leggerai mai, ma in qualche modo ti arriveranno. Noi ti amiamo sempre e ti pensiamo in ogni momento della giornata. Ti vogliamo ricordare come sei sempre stato: sorridente e pieno di vita. Ciao piccolo Dany, sei l’angelo più bello”.

Il sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, ha proclamato per oggi il lutto cittadino: “Nel rispetto del dolore che ha colpito la nostra comunità, ho proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali del giovane concittadino Daniele Ponzo. In tale giornata le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta. Invito cittadini, scuole, attività commerciali e associazioni a unirsi, ognuno nel proprio modo, a questo segno di rispetto e partecipazione”. Anche il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia con un messaggio diffuso sui canali istituzionali: “La morte di Daniele Ponzo ci addolora e ci ammutolisce. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi genitori per il devastante lutto che li ha colpiti. Sappiamo che nulla potrà lenire una sofferenza così grande, ma in segno di vicinanza annulleremo tutte le iniziative di intrattenimento organizzate dal Comune e in programma a Marigliano per il prossimo fine settimana”.

Un pensiero commosso è arrivato anche dal liceo “Cristoforo Colombo” di Marigliano, frequentato da Daniele: “Con profondo dolore la comunità scolastica del liceo ha appreso della prematura scomparsa di un nostro caro allievo frequentante il quarto anno. Nell’attesa delle esequie organizzate dalla famiglia, la scuola si sta attivando per predisporre un momento di condivisione e commemorazione che coinvolga tutta la popolazione scolastica. L’intero liceo si è fermato per dedicare un minuto di silenzio in memoria dello studente, come segno di vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari, dei compagni di classe e di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Sul piano delle indagini, restano molti punti interrogativi sulla morte del ragazzo. I carabinieri della stazione di Brusciano, i primi ad accorrere sul luogo del ritrovamento segnalato dagli operai del cantiere, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Intanto, i social hanno amplificato il dolore e anche le polemiche, tanto che lo zio Ciro ha lanciato un accorato appello: “Daniele Ponzo mio nipote è morto. Grande è il mistero di questa tragedia. A tutti coloro che vogliono dare dignità e giustizia ad un ragazzo di 16 anni siete pregati di evitare di divulgare false notizie, magari recarsi presso qualsiasi comando dei carabinieri e denunciare fatti dimostrabili. Non diffamate oltre un ragazzo che non conoscete neanche e provate per un solo istante a indossare le nostre scarpe”.

Anche il sociologo Antonio Castaldo ha espresso un pensiero di cordoglio: “Un abbraccio fraterno alla famiglia Punzo e Iolo, al papà Alessandro, alla mamma Antonella, al fratello gemello Dario, ai nonni, ai cugini, agli zii e parenti tutti. Una laboriosa e solidale comunità, oggi affranta dal dolore per la perdita di un proprio figlio, si unisce nell’ultimo saluto al per sempre giovane Daniele e nella preghiera”.