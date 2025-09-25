MARIGLIANELLA (rgl) – Un’intera comunità stretta nel dolore. Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Daniele Ponzo, il 17enne di Mariglianella di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto questa mattina all’interno di un cantiere edile, dopo ore di angoscia e ricerche febbrili. La sua assenza, notata subito dai familiari, aveva destato grande preoccupazione. L’appello dei genitori era stato lanciato nella serata di ieri anche attraverso la trasmissione Chi l’ha visto?, mentre questa mattina lo stesso sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, aveva rilanciato l’allarme sui social, chiedendo collaborazione a chiunque avesse notizie utili. Il ritrovamento, avvenuto poche ore dopo, ha purtroppo confermato i timori peggiori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire le circostanze della morte. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe tolto la vita, ma gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio. La notizia ha scosso profondamente non solo la famiglia e gli amici, ma l’intera comunità mariglianellese e mariglianese, ancora incredula davanti a un dolore così improvviso e lacerante. Sono già tanti i messaggi di vicinanza ai genitori e ai compagni di scuola del ragazzo, studente modello del liceo Colombo di Marigliano.