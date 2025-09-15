lunedì, Settembre 15, 2025
Marigliano, 17enne ferito con un coltello: caccia all’aggressore

MARIGLIANO (rgl) – Una lite tra adolescenti poteva trasformarsi in tragedia. Ieri sera, in via Giannone a Marigliano, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un suo coetaneo armato di coltello. Colpito al braccio sinistro, il giovane è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Marigliano, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica e a rintracciare l’autore dell’aggressione.

