Marijuana tra i boschi e sul balcone: maxi sequestro nel Montorese

MONTORO (rgl) – Dalle ombre del bosco ai balconi di casa: così veniva coltivata marijuana nel Montorese. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, impegnati nelle attività di contrasto ai traffici illeciti. Tra fitta vegetazione e arbusti, lontano dalla strada e abilmente nascosta, i finanzieri hanno individuato una piantagione di cannabis in piena fioritura. Le indagini hanno poi portato a un’abitazione vicina: su un balcone del primo piano spuntava, in bella vista ma al riparo dagli sguardi indiscreti, un’ulteriore pianta di marijuana con infiorescenze ben evidenti. Il blitz ha permesso di sequestrare diverse piante alte oltre 1 metro e 80, materiali per coltivazione e irrigazione, numerosi vasetti in vetro contenenti droga già essiccata, un bilancino di precisione e due trita-erba. Due i responsabili segnalati alla Procura di Avellino per coltivazione ai fini di spaccio. Secondo le stime, lo stupefacente sottratto al mercato avrebbe fruttato oltre 80.000 euro di guadagni illeciti.