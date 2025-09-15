CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Controlli serrati e a largo raggio hanno interessato Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate, dove i carabinieri della locale compagnia, supportati dallo squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia” e dalla polizia municipale, hanno passato al setaccio strade, abitazioni e locali della movida. A finire in manette è stato Gabriele G., 63enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un vero e proprio arsenale domestico. Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola lanciarazzi, una pistola a salve modificata calibro 22 e un proiettile calibro 7,65. L’operazione ha interessato anche le zone più frequentate della movida stabiese, dove sono scattati controlli mirati alla sicurezza stradale. Qui i carabinieri e gli agenti della municipale hanno denunciato tre persone per guida senza patente con recidiva nel biennio, mentre altri automobilisti sono stati sanzionati per diverse violazioni al Codice della Strada. In totale, sono state identificate 267 persone, controllati 76 veicoli ed elevate 39 sanzioni. Non è mancata l’attenzione al contrasto dello spaccio: un 52enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con uno zainetto contenente quasi un chilo di marijuana, circa 900 grammi, confezionata e pronta per la vendita.