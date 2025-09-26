CASERTA (rgl) – Un’operazione ad ampio raggio per garantire sicurezza e legalità. Dal tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Marcianise hanno condotto un imponente servizio straordinario di controllo del territorio, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno con il cane antidroga “Luna” e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta. In campo 17 pattuglie e 34 militari, distribuiti tra Marcianise, Orta di Atella, Sant’Arpino, Gricignano di Aversa, San Cipriano d’Aversa, Teverola e Cancello ed Arnone. I controlli hanno prodotto risultati significativi. A Marcianise, cinque giovani provenienti da Napoli e San Nicola la Strada sono stati denunciati per furto aggravato di capi di abbigliamento all’interno del centro commerciale Campania: la refurtiva, del valore di circa 950 euro, è stata recuperata. A Gricignano di Aversa, un cittadino marocchino di 55 anni, senza fissa dimora, è stato fermato alla guida di un ciclomotore in evidente stato di ebbrezza. Ha rifiutato l’alcoltest ed è stato trovato in possesso di un martello. Denunciato per guida in stato di alterazione e porto abusivo di strumenti atti a offendere, ha subito anche il sequestro del mezzo. A Orta di Atella, due cittadini stranieri, originari di Ghana e Nigeria e già destinatari di provvedimenti di espulsione mai eseguiti, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. A Capodrise, i carabinieri insieme al Nas di Caserta hanno ispezionato una paninoteca, riscontrando gravi irregolarità sulla tracciabilità degli alimenti e sulla destinazione d’uso di un locale. Sequestrati 60 chili di prodotti alimentari e inflitte sanzioni per circa 3.000 euro. L’attività si è estesa anche ad aree note come piazze di spaccio: a Succivo, in un luogo frequentato da giovani, sono stati sequestrati 7 grammi di hashish. Il bilancio complessivo parla chiaro: 280 persone identificate, 150 veicoli controllati, 29 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 17.300 euro, 3 veicoli sequestrati e altrettante patenti/carte di circolazione ritirate, oltre a 5 perquisizioni personali e veicolari e verifiche su 3 esercizi pubblici. Tutti i provvedimenti sono stati trasmessi alle competenti autorità giudiziarie e amministrative. Per i denunciati sono già state avviate le procedure per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni interessati.