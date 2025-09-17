CASORIA (rgl) – Nuove opportunità di lavoro in arrivo a Casoria. McDonald’s inaugurerà presto un nuovo ristorante e ha già avviato la ricerca di 45 figure da inserire in organico, offrendo contratti stabili e percorsi di crescita professionale. Le selezioni si svolgeranno attraverso il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di recruiting che toccherà la città nella seconda metà di settembre. Fino al 19 settembre i candidati interessati potranno partecipare alla prima fase compilando un questionario e caricando il proprio curriculum sul sito ufficiale mcdonalds.it.

Chi supererà questa fase iniziale riceverà un test di valutazione e, in caso di esito positivo, la convocazione al Job Tour, dove si terranno i colloqui individuali. Durante l’evento sarà possibile anche confrontarsi con dipendenti McDonald’s della zona, pronti a raccontare la propria esperienza all’interno dell’azienda. McDonald’s sottolinea di ricercare persone con spirito di squadra, orientamento al cliente e voglia di mettersi in gioco. L’azienda offre contratti stabili (92% del totale), un programma di formazione strutturato e un ambiente di lavoro giovane, inclusivo e meritocratico. La nuova apertura di Casoria rientra nel piano nazionale di espansione che prevede, entro il 2025, l’assunzione di oltre 5.000 nuove risorse in tutta Italia.