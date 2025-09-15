MERCOGLIANO (rgl) – Notte di sangue a Mercogliano. Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato poco dopo la mezzanotte di ieri e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale “Moscati” di Avellino. Colpito con diversi fendenti al volto e all’addome, il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono definite stazionarie, ma restano critiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite con una persona che la vittima conosceva. È stato lo stesso 25enne, prima di perdere conoscenza, a indicare ai carabinieri l’identità dell’aggressore. Il coltello utilizzato è stato rinvenuto e sequestrato. Gli investigatori dell’Arma stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica e i motivi della lite degenerata in violenza.