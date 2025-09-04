giovedì, Settembre 4, 2025
AVELLINO (rgl) – Una ragazza di quindici anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dal quarto piano della sua abitazione nella frazione Torrette del comune di Mercogliano. La giovane era in casa insieme alla madre che ha lanciato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale ad Avellino, dove è giunta in codice rosso. In queste ore sarà sottoposta ad una operazione dall’equipe dell’emergenza del “Moscati”. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

